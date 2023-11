Arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli in vista di quella che sarà la sfida contro la Juventus in programma l'8 dicembre prossimo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Victor Osimhen sembra aver recuperato totalmente dall'infortunio e sarà a disposizione per la trasferta di Torino, con buona possibilità di vederlo già in panchina per il match antecedente contro l'Atalanta.