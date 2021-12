La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. pic.twitter.com/AyMYeXqTaW — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2021

è positivo al Covid: lo ha comunicato ilpoco fa. Proprio oggi il nigeriano era atteso in Italia per una visita di controllo dopo l'infortunio al volto rimediato contro l'Inter. Osimhen, atteso anche dalla nazionale per la Coppa d'Africa, dovrà ora restare in isolamento. Diventa assai improbabile dunque la sua presenza nel match del 6 gennaio contro la Juventus. Ecco il comunicato:"La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità".