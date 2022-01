Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like youhttps://t.co/KVcCCnp5IK — victor osimhen (@victorosimhen9) January 11, 2022

Botta e risposta - con toni un po' sopra le righe - tra Victore un tifoso della. Il giocatore delè solito divertirsi suipostando immagini e frasi divertenti, con un modo di fare che però evidentemente non è gradito a tutti. E così ieri è arrivato un attacco da parte di un tifoso bianconero, che gli ha scritto:La risposta di Osimhen non si è fatta attendere, ed è stata molto diretta:Pochi minuti fa, poi, il nigeriano ha ripreso un suo post del 2 gennaio scorso ribadendo un concetto: "Sulla mia pagina pubblico quello che voglio, se non ti piace puoi bloccarmi. Pubblico ciò che mi rende felice senza insultare nessuno, so di non piacere a tutti e va bene, ma ciò che non tollero è che qualcuno venga sulla mia pagina a gettare m**** (sicuramente ti insulterò anche io!).