Il Napoli ha deciso: è Victor Osimhen il prossimo attaccante del reparto offensivo di Rino Gattuso. Questa l’idea del ds Giuntoli, che preme per bloccare il centravanti nigeriano del Lille, autore di 18 gol in questa stagione. Stando a quanto riporta Sky Sport, Osimhen è partito dalla Francia con l’agente, oggi è atteso in città e parleranno con la dirigenza partenopea del possibile affare. Il suo arrivo escluderebbe la permanenza di Milik, cosa già dubbia in virtù della sua situazione contrattuale: il polacco non ha trovato l’accordo per prolungare oltre la scadenza (2021), per questo il Napoli punta a fare cassa attraverso la sua cessione. La Juventus resta in agguato, consapevole della risolutezza del presidente De Laurentiis, che chiede almeno 40 milioni di euro.