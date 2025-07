Tuttosport - Il Napoli vuole una risposta da Osimhen: le ultime sulla Juve

La Juventus ha chiuso il suo primo arrivo dell'era Comolli: è fatta per Jonathan David , nella notte italiana è stato trovato l'accordo con il giocatore. Nei prossimi giorni, dunque, si attende l'attaccante a Torino, pronto a cominciare la sua avventura in bianconero. La Juve, però, non si ferma qui, e il suo mercato nemmeno.Il direttore generale sta lavorando per diversi reparti, dagli esterni alla difesa, ma anche al reparto offensivo:, che vuole rinforzare ulteriormente l'attacco:resta un obiettivo molto importante per il club bianconero, e dunque potrebbero esserci presto novità sul suo futuro.

Juventus, le ultime su Osimhen

Come riportato da Tuttosport, infatti, il Napoli vuole una risposta dal nigeriano entro il 14 luglio,valida per i club dell'estero. Fino ad allora? La Juventus è in piena corsa per lui, e dunque si attendono novità da entrambe le parti.L'intenzione di Osimhen è quella dial ritiro di Dimaro del Napoli, che comincerà proprio a metà luglio. Il club azzurro, come da regolamento, probabilmente lo convocherà in attesa di ulteriori sviluppi sul mercato, nei quali può essere coinvolta proprio la Juventus. Nei giorni scorsi, infatti, i bianconeri hanno intensificato i contatti per lui, come raccontato da Sky Sport.La Juve, dunque, continuerà a provarci per il nigeriano con l'obiettivo di trovare il suo sì, per poi cercare l'intesa sull'ingaggio e sul cartellino con il Napoli.e del club partenopeo, perciò il dg Comolli e la dirigenza bianconera restano più che mai attenti sulla sua situazione.





