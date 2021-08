Al 23' del primo tempo, la partita tra Napoli e Venezia perde uno dei suoi protagonisti: Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è stato espulso dopo un contatto con un diretto avversario in area di rigore, una sbracciata. Il direttore di gara non ci ha pensato due volte: espulsione diretta. Ora, bisognerà aspettare il referto dell'arbitro e la conseguente decisione del Giudice Sportivo, per vedere quante saranno le giornate di squalifica. Tra due turni c'è Napoli-Juventus.