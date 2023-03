Sono ore di. Scontri tra Polizia e tifosi dell'Eintracht Francoforte, seguiti poi da scontri con gli ultras azzurri, in avvicinamento alla partita del Maradona, ritorno degli ottavi di Champions League. Una vera e propria guerriglia in pieno centro che ha portato a gravi episodi: una vettura della Polizia è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'altra, sempre della Polizia, è stata danneggiata, sono stati infranti i vetri. Sono stati rilevati anche danni a una terza auto. Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi, che da stamattina in corteo avevano raggiunto piazza del Gesù dal lungomare, dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la Polizia, in assetto antisommossa, era impegnata a dividere le fazioni e a disperdere gli ultras.