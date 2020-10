1









"L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19", comunica la SSCNapoli sul proprio profilo Twitter. Dopo la comunicazione della negativizzazione di tutti i soggetti controllati, il Napoli anche oggi proseguirà con un nuovo giro di tamponi. Stando alle ultime riportate da Sky Sport, tra stasera e domani dovrebbero arrivare le ultime notizie circa la situazione sanitaria in casa Napoli. Tutto sommato, fortunata dopo il cluster in seno al Genoa. Dunque, ore decisive per schivare definitivamente la "pallottola" covid, per la sentenza sulla gara non disputata con la Juventus avremo notizie soltanto a partire da mercoledì.