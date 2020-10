La comunicazione? Nel primo pomeriggio. C'è ansia a Napoli, dove si attende di conoscere l'esito del secondo tampone a cui sono stati sottoposti, ieri, Gattuso e i giocatori azzurri. Per la Gazzetta, nell'ambiente c'è parecchia apprensione: secondo gli infettivologi questo test dovrebbe essere il più indicativo per eventuali positività. Per domattina è previsto un terzo tampone e soltanto nel pomeriggio, dopo aver ricevuto l'esito, si deciderà se partire sabato stesso in serata, per Torino, o domenica in mattinata. La partita è prevista per domenica 4 ottobre alle 20.45: si attendono notizie dalla Campania, dunque, per scongiurare qualsiasi rinvio.