"Quale città mi piace di più tra Napoli e Torino? Non lo so, Medellin, probabilmente Medellin". James Rodriguez fa melina sul futuro e dribbla così le domande dei cronisti, recapitategli dopo la gara della sua Colombia. Il numero 10 non verrà riscattato dal Bayern Monaco, un paio di giorni fa il comunicato ufficiale, e rientrerà al Real Madrid in attesa di una nuova avventura. Juve e Napoli sono sulle sue tracce.