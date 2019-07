Poteva succedere in qualsiasi città. A Torino se visiti la Mole, a Milano il Duomo, a Roma il Colosseo, poteva succedere ovunque...o forse no! Per me sono ossessionati e vivono un profondo complesso di inferiorità. Se la volpe non arriva all’uva dice che è acerba! pic.twitter.com/IzQBhaRuHe