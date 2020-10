Arrivano cattive notizie da San Sebastian: il Napoli, ancora sullo 0-0 contro la Real Sociedad, ha visto uscire Lorenzo Insigne anzitempo a causa di un infortunio. Il capitano azzurro​, al 20' del primo tempo, stava per ripartire in contropiede, ma si è fermato in mezzo al campo per un nuovo problema muscolare. Da valutare l'entità del problema, ma vista la reazione dello stesso Insigne si teme una ricaduta in seguito all'infortunio dello scorso 27 settembre, avvenuto contro il Genoa. La settimana prima della gara contro la Juventus.