Il Napoli sta trascorrendo l’isolamento fiduciario nella cosiddetta bolla dell’hotel Golden Tulip, dopo la positività di Zielinski e Elmas che ha portato l’Asl a non permettere la trasferta a Torino per il big match contro la Juventus, su cui il Giudice Sportivo ha rimandato la decisione richiedendo un supplemento di indagine. Oggi il gruppo squadra ha effettuato un nuovo giro di tamponi, ecco il comunicato del club: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera”.