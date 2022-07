Larischia di perdere Matthijs, ma a correre ai ripari... è il. Per sostituire l'olandese, infatti, i bianconeri hanno messo in cima alla lista dei desideri Kalidou(insieme a Gleison), che costa sì almeno 40 milioni di euro, ma che con l'eventuale cessione del classe 1999 può diventare un colpo più fattibile per la Signora. Come riportato da Calciomercato.com, il club partenopeo ha avviato nuovi contatti con gli agenti di Piero, centrale ecuadoriano classe 2002 già inquadrato la scorsa estate, prima che si trasferisse al, e avvicinato anche alnegli ultimi giorni.La mossa di, insomma, non sembra per niente casuale. Fra il rinnovo che non arriva a un anno dalla scadenza di contratto, sforzi economici che non si completano e le sirene di mercato (con la Juve più di tutti in forte pressing), il futuro del difensore senegalese appare infatti più nebuloso che mai. Per la squadra di Massimiliano, il classe 1991 non avrebbe controindicazioni tecniche di nessun genere: l'ostacolo rimane la richiesta del Napoli, ma se i bianconeri, come anticipato, riuscissero davvero a fare cassa con una cessione importante sarebbe tutta un'altra storia.