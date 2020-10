Come conferma anche Sky Sport, i giocatori e lo staff non sono andati in bolla a Castelvolturno, ma ognuno a casa propria. E lì hanno aspettato il giorno dopo gli esiti degli ulteriori tamponi e dopo l'esito successivo sono tornati ancora a casa. QUI ) e che avrebbe fatto scaturire il comunicato della Asl. Il gruppo squadra Napoli, infatti, non avrebbe seguito le indicazioni del protocollo, evitando di chiudersi nella bolla, ma rientrando ciascuno nelle proprie abitazioni, senza il controllo diretto. Uscendo da una della possibilità che il protocollo fornisce.