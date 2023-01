Se laè già stata penalizzata con 15 punti in meno in classifica per il, ilè ancora sotto indagine. Ladel capoluogo campano, infatti, ha chiesto unadi altri sei mesi per approfondire l'affare con ilche ha portato in azzurro Victor. Stando a Tuttosport, sono due i possibiliche potrebbero emergere dalle valutazioni della, che sta passando al vaglio i documenti.- Accanto al reato disi ipotizza anche la, che riguarda il presidente del Napoli Aurelioed è relativo a una parte della somma versata alla società francese: poco più di 21 milioni di euro, su cui però non sarebbero stati versati 4,6 milioni di imposta sul valore aggiunto.