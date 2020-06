Lozano? E' svogliato, e allora Gattuso lo manda sotto la doccia. E' accaduto ieri durante l'allenamento degli azzurri: il messicano non si è impegnato come avrebbe voluto il tecnico, che l'ha così allontanato dal gruppo e invitato a lasciare il centro sportivo. Secondo Gazzetta, ci sarebbe poco feeling tra i due: lunedì, Rino gli ha imputato scarsa voglia e poca partecipazione. Ormai a Napoli è un caso, anche perché il messicano è costato 50 milioni di euro. E Raiola si sta muovendo per risolvere - a modo suo - la situazione.