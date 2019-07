Il Napoli si guarda intorno sul mercato. Il reparto sul quale potrebbero esserci i cambiamenti più significativi è l'attacco. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, gli azzurri potrebbero cedere il proprio bomber Arkadiusz Milik: il polacco sarebbe corteggiato insistentemente dal Betis Siviglia e potrebbe garantire ai partenopei un discreto gruzzoletto da impiegare sul mercato. In caso di partenza di Milik, il Napoli tenterebbe l'assalto a Mauro Icardi. La Juventus è in vantaggio per l'argentino, ma rischia di essere superata in extremis. I bianconeri guardano con attenzione agli sviluppi della trattativa.