Trattare con Aurelio De Laurentiis non è facile, e il contenzioso quando si tratta di diritti d'immagine è dietro l'angolo. Soprattutto se sullo sfondo c'è una mancata volontà di rinnovare il contratto. Su Calciomercato.com arriva la ricostruzione delle possibili storie tese tra l'attaccante polacco e il Napoli: "Milik, come il resto dei suoi compagni di squadra, è stato tra i protagonisti del famigerato ammutinamento del novembre 2019 al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo. Che in qualche modo sancì anche la rottura definitiva dello spogliatoio con l'ex tecnico Carlo Ancelotti. Per l'attaccante si è aggiunta poi anche una multa, comminata dal club per una violazione degli accordi sullo sfruttamento dei diritti di immagine, in quanto Milik aveva prestato il suo volto per pubblicizzare il ristorante di sua proprietà aperto a Katowice. Due situazioni diverse e apparentemente distanti ma che, complici i ripetuti rifiuti del bomber del rinnovo di contratto sottoposto da De Laurentiis, stanno inducendo il Napoli a valutare una causa civile contro il proprio tesserato. [...] Il giocatore non ci sta e sarebbe pronto a contrattaccare, facendo leva su alcune pendenze economiche mai risolte - dalla multa per l'ammutinamento al pagamento di alcune mensilità arretrate - e che hanno impedito sino ad oggi a Juve, Roma e Atletico Madrid di affondare il colpo".

Milik va sempre più verso un trasferimento a parametro zero a fine stagione, lasciando il Napoli senza monetizzazione dalla sua cessione e perdendo lui stesso il treno Europei.