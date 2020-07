"L’agente ci ha dato apertura, vediamo nei prossimi giorni". Con queste parole, nel pre-partita di Inter-Napoli, il ds partenopeo Cristiano Giuntoli ha reso pubblico il definitivo scatto azzurro per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è a un passo dal vestire la maglia del Napoli: come riporta il Corriere dello Sport, l'intesa è stata trovata su una base di 47,5 milioni più il cartellino di Orestis Karnezis. Nello scorso week-end è arrivata la firma del giocatore, in queste ore le società stanno sistemando i dettagli del lungo contratto da 36 pagine. Ma la fumata bianca è sempre più vicina: già entro il fine settimana si attende il canonico rito del tweet di Aurelio De Laurentiis.