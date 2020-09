Arkadiusz Milik rimane in uscita. Il ds Cristiano Giuntoli si è detto ottimista per la sua cessione, magari in prestito con riscatto già fissato, allungando il contratto con il Napoli per poi poterlo cedere con più calma. L'Everton di Carlo Ancelotti - scrive cm.com - si è interessato tramite gli agenti, ma oggi non è un'operazione rapida, perché i Toffees devono vendere Kean: una soluzione va trovata, perché il polacco è fuori dal progetto e rimarrebbe anche fuori dalla lista per l'Europa. Il suo approdo agevolerebbe la Juventus, prima interessata al giocatore, ora al classe 2000.