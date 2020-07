Polemiche per un calcio di rigore assegnato al Milan nel secondo tempo della sfida al Napoli. Fallo di Maksimovic su Rebic che l'arbitro La Penna ha subito sanzionato con la massima punizione. Pochi dubbi, il contatto c'è e anche Rocchi al VAR conferma con un silent check che la decisione è giusta. Nonostante questo il difensore del Napoli ha chiesto più volte al direttore di gara: "Perché non vai a rivederlo Perché non vai a rivederlo?". La Penna ovviamente non l'ha fatto avendo già avuto conferma e dopo la realizzazione si è sentito, forse un componente della panchina di Gattuso urlare: "Ma state a dormire al VAR?"