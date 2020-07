Zlatan Ibrahimovic non ha preso bene la sostituzione arrivata al 61' della sfida contro il Napoli ( SEGUI QUI IL LIVE ). Rimpiazzato da Leao, proprio dopo il gol del vantaggio azzurro segnato da Dries Mertens,. Con ogni probabilità lo svedese lascerà il Milan al termine della stagione per tornare a giocare in patria. La sua seconda avventura nel club rossonero è durata appena sei mesi.