Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: per meno di 40/50 milioni Arek Milik non si muoverà dal Napoli. E non avrebbe nessun problema a tenerlo in tribuna fino alla fine del suo contratto fissata per il 2021. Messaggio arrivato anche in casa Juve, con Paratici che ha messo Milik in cima agli obiettivi per l'attacco. I rapporti tra il giocatore e la società sono ormai incrinati, l'attaccante vuole cambiare aria e la Juve sta cercando l'accordo col Napoli per portarlo a Torino.