Dries Mertens, autore della doppietta decisiva per la vittoria del Napoli contro la Sampdoria di questa sera al San Paolo, ha parlato così dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere, è sempre difficile tornare dopo le soste. Nel secondo tempo abbiamo dato un segnale importante. Scudetto? Dobbiamo crederci, dobbiamo fare punti, poi vedremo. Liverpool? Chi ha giocato oggi ha fatto bene, poi vediamo, se vogliamo essere una big servono grandi giocatori anche in panchina. Rinnovo? Sto qui, non ho altri pensieri. Restare a Napoli? Vediamo".