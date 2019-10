Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A della lotta per lo scudetto: "È più aperta perché la Juventus ha qualche difficoltà a vincere facilmente come faceva prima, ma sta facendo punti, come l'Inter. Non si possono perdere punti, bisogna continuare a dare tutto a lavorare al 100%". Sul calcio a Napoli poi: "Qui il calcio è una bella malattia. Da me, al piano di sopra, vive una signora che avrà 75 anni. Tutte le mattine viene da me a dirmi che ho giocato bene. Se invece la prestazione è stata negativa, allora mi dà qualche schiaffo".