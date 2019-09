L'attaccante del Napoli Dries Mertens lancia la sfida alla Juventus ai microfoni del Corriere dello Sport: "Noi ci siamo rinforzati, ma anche i bianconeri hanno fatto un grande mercato. Abbiamo perso lo scontro diretto, brutto un ko così all'ultimo. Ma gli episodi nel calcio possono cambiare tutto, soprattutto nei minuti finali: abbiamo rimontato tre gol, quando siamo passati dallo 0-3 al 3-3 pensavamo di non perdere più, è stato terribile prendere la quarta rete in un'azione che non era neanche pericolosa. Ancora oggi per me è difficile da dimenticare".



SCUDETTO - Sulla corsa al titolo: "La Juve è ancora la più forte sulla carta, ma noi puntiamo allo scudetto e a fare qualcosa d'importante. Siamo solo all'inizio della stagione, dobbiamo guardare avanti e conquistare tre punti contro la Sampdoria".