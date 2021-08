Luciano Spalletti ha recuperato Hirving Lozano per la partita inaugurale contro il Venezia allo Stadio Maradona (oggi, ore 20,45), ma non ha ancora tutti gli effettivi a disposizione. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, non ci sarà Driesche rischia di stare fermo un po' più a lungo. Il belga è tornato in patria per un controllo dal prof Declerq che l’ha operato di recente alla spalla sinistra: il suo rientro è previsto per la fine del mese, ma è complicato che possa recuperare per la partita contro la Juventus, terza giornata, in programma dopo la sosta.