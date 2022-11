Khvichae Amirmettono nel mirino la. Come scrive La Gazzetta dello Sport, mercoledì ilsi ritroverà inper iniziare a preparare la seconda parte di campionato, che partirà con gli scontri diretti contro l'e, appunto, la Vecchia Signora (13 gennaio allo Stadio Maradona). Lucianoritroverà subito sia il fantasista georgiano che il difensore kosovaro, fermati nelle settimane precedenti la sosta dai problemi fisici: due "rinforzi" fondamentali per gli azzurri per ripartire a mille con l'obiettivo di mantenere il ritmo che li ha portati (stabilmente) in testa alla classifica di Serie A.