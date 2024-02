Il ds del Napoli, Mauro, è intervenuto ai microfoni di Dazn."Mazzarri gode della nostra fiducia ma qui lavoriamo per il bene del Napoli e per arrivare il più in alto possibile. Certe strategie sono legate ai risultati ma Mazzarri ha la piena fiducia della società, della squadra e di tutto l'ambiente. Può vivere tranquillamente le sue gare, strada facendo vedremo cosa succederà"."Victor è uno di quei giocatori a quali non piace perdere nemmeno in allenamento, ci mette sempre tanto impegno. Non abbiamo dubbi sulle motivazioni del ragazzo. Per quanto riguarda Zielinski non ci siamo rimasti male, fa parte di un percorso lavorativo. Piotr ha fatto le sue scelte, noi abbiamo fatto la nostra offerta ma lui ha guardato altrove. Il Napoli anche negli anni passati ha avuto giocatori in scadenza che hanno onorato il proprio contratto, come credo che farà Zielinski".