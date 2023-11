In casa Napoli è scoppiato un vero e proprio caos nelle ultime 48 ore, con Rudi Garcia che è stato esonerato per lasciare il suo posto all'ex Walter Mazzarri, che si accomoderà sulla panchina del club partenopeo per i prossimi 6 mesi. Avventura che potrebbe cominciare già con qualche grana per l'allenatore, che potrebbe perdere due titolari per la sfida contro la Juve in programma l'8 dicembre prossimo. Il riferimento va a Meret e Mario Rui, come si evince anche dal comunicato ufficiale riportato pochi istanti fa in merito alle loro condizioni fisiche.'Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra'.