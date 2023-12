Le parole di Waltera DAZN dopo"Chi conosce il calcio sa che ci sono momenti. I ragazzi hanno dominato sul piano del gioco, hanno costretto la Juve in area per tutto il secondo tempo. Loro sono bravi a capire i dettagli, cattivi. Noi abbiamo solo perso l'uomo in area sul gol, più di quello non potevamo fare. Ci sta, sono momenti. Se giochiamo così possiamo fare anche un filotto di risultati"."Prima non c'ero, è inutile che parlo ma qualche problema c'era. Quando sono arrivato ho visto questa squadra fare un bel calcio, l'occasione di Kvara è clamorosa e si capisce che è un momento negativo. Se si continua così quando i giocatori importanti ritrovano la condizione e la lucidità ritorneranno di sicuro".- "Vale un po' per tutti, quando una squadra vince un campionato ma non è abituata poi ha dei contraccolpi e a volte non riesce a esprimersi. Il ragazzo è forte, a sinistra non abbiamo più terzini di spinta, la catena di destra creava gioco e lui veniva penalizzato. Quando è entrato Zanoli si è visto che si è liberato diverse volte".- "Sì, manca quel particolare che poi fa la differenza. Non abbiamo preso contropiedi clamorosi, la squadra attacca sempre. Anche contro la Juve abbiamo preso un paio di contropiedi tamponati bene, tante cose si sono riviste del Napoli dell'anno scorso. Alcune cose vanno migliorate, anche la condizione di chi è stato fuori. Abbiamo diverse defezioni e le stiamo pagando. Se riusciamo a passare il turno e poi a concentrarci sul campionato possiamo fare una grande stagione".- "I campioni sono affascinanti per tutti, ma devono trovare la migliore condizione. Lo marcavano anche quando era lontano, deve star bene e ci potrà fare la differenza. Poi c'è la Coppa d'Africa e andrà via, ma penso che sarà devastante quando ritroverà la forma".- "Quando un allenatore arriva in un club così, che ha vinto, deve cercare di risolvere i problemi. Oggi non meritavamo di perdere, quando una squadra ritrova certi equilibri può fare un filotto incredibile di risultati. Dipende da noi, sono fiducioso. Non mi creo problemi, sarebbe anche giusto che la ruota iniziasse a girare".