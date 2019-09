Partendo dalla sfida contro il Lecce, il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato anche dell'obiettivo scudetto: "Ci crediamo. Il campionato sarà più equilibrato, noi ci siamo. I nuovi acquisti sono rinforzi importanti per noi: Llorente non lo conoscevo, è un ragazzo fantastico e umile. Elmas? E' giovane, ma già si vede la personalità e la qualità. Con il Lecce sarà una partita difficile, non dobbiamo sottovalutarli pensando che sono una neopromossa, perché se è arrivata in Serie A c'è un motivo".