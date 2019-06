Kostas Manolas è ormai vicinissimo a lasciare la Roma dopo cinque stagioni. Il difensore greco classe 1991 è stato a lungo corteggiato dalla Juventus che lo ha considerato come uno degli ideali sostituti di Andrea Barzagli. I tentennamenti dei bianconeri, legati al carattere del giocatore e all’inserimento nelle dinamiche dello spogliatoio dei campioni d’Italia, hanno agevolato il Napoli. Gli azzurri, attualmente sembrano in netto vantaggio, anche se non sembrano intenzionati a pagare interamente i 36 milioni della clausola rescissoria. Non è chiaro se la Juve tenterà un ultimo colpo di coda per mettere a segno il primo colpo in difesa o se ormai lascerà via libera ai partenopei, vicinissimi a concludere un affare importantissimo.