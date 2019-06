Kostas Manolas è sempre più vicino all’addio alla Roma. Il centrale difensivo greco sembra intenzionato a cambiare aria ed il Napoli è in pole position. Gli azzurri hanno superato, per ora, la concorrenza di Juventus e Milan, trovando l’intesa con il giocatore. Manolas percepirebbe 3 milioni di euro a stagione, siglando un contratto che lo legherà ai partenopei fino al 2024. Il nodo cruciale è convincere la Roma a limare sensibilmente la clausola da 36 milioni. I giallorossi però non sembrano intenzionati a lasciarlo partire ad una cifra inferiore. La Juve resta sullo sfondo, anche se sembra aver virato su altri profili.