Per molti lo scudetto è una corsa a tre: Juve, Inter e Napoli. A poche ore dalla gara tra la squadra di Ancelotti e il Torino, il terzino azzurro Kevin Malcuit ha parlato del posticipo di domani sera: "Inter-Juve? Onestamente non mi interessa, la partita importante per noi è quella col Torino. I tre punti in palio sono fondamentali, sarà difficile perché il Torino è una buona squadra. Tocca a noi fare il nostro lavoro. Contano i tre punti, non come finirà Inter-Juve".