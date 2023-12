C'è una buona e una cattiva notizia per la Juve, legate strettamente l'una con l'altra. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, il Napoli avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Lazar Samardzic qualora Piotr Zielinski non rinnovasse il proprio contratto con il club partenopeo, con la Juve che resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.