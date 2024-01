Napoli, lo scudetto è a rischio per il caso Osimhen?

Eduardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte in merito all'indagine della Procura di Roma su De Laurentiis e il Napoli per il presunto falso in bilancio legato alla vicendaha sottolineato che il Napoli è stato precedentemente giudicato e prosciolto in due gradi di giudizio sportivo relativamente alla stessa questione. Ha evidenziato che per riaprire il caso, devono emergere fatti nuovi e l'unico provvedimento possibile sarebbe quello della revocazione.L'avvocato ha sottolineato la complessità della situazione, suggerendo che è ancora troppo presto per anticipare scenari difficili e pericolosi per il club. Ha dichiarato: "Poi sul futuro è tutto ipotizzabile ma assolutamente non certo." Ha chiarito che devono emergere nuovi fatti rispetto a quelli che hanno portato al proscioglimento. Chiacchio ha spiegato che il processo potrebbe passare attraverso due fasi: quella rescindente e quella rescissoria, con la necessità di superare il vaglio dell'ammissibilità della riapertura del procedimento e poi, eventualmente, comprendere se ci sarà o meno una condanna.Riguardo alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, Chiacchio ha escluso categoricamente la possibilità che questa sia messa a rischio, sottolineando che eventuali sanzioni o penalizzazioni, se dovessero verificarsi, avverrebbero nel campionato in corso o in quello in cui si celebra il nuovo processo. Ha concluso definendo tale scenario come "nefasto".