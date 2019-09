Fernando Llorente, nuovo attaccante del Napoli, ha parlato anche di Juventus, sua ex squadra, nella conferenza stampa di presentazione:



SFIDA ALLA JUVE - "La affronto come quando ero un bimbo e ho cominciato a giocare con entusiasmo e anche oggi ho lo stesso entusiasmo che avevo allora. Non vedo l’ora di tornare in campo e fare gol".



BATTERE LA JUVE - "Quello non è mai facile, quando ero a Siviglia ho giocato contro di loro ho fatto gol e abbiamo vinto, so cosa significa vincere contro di loro. È vero che vincere una partita non è vincere un campionato perché loro sono fortissimi e hanno due squadre".



VINCERE - "Dobbiamo crederci. La Juve è abituata a farlo: dobbiamo iniziare a crederci, ne siamo capaci".