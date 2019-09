Your browser does not support iframes.

Qualcuno gliel'ha fatto notare, qualcun altro ci è passato sopra. Gli juventini si sono divisi sull'esultanza di ieri sera di Fernando Llorente: l'ex bianconero ha siglato il primo gol con la maglia azzurra del Napoli. E che gol, soprattutto! Sì, perché il Re Leone non si è limitato a decidere una partita qualsiasi, ha bensì messo il suo sigillo sul 2-0 finale dei partenopei contro i Reds. Sui social, è stato subito tripudio di commenti e likes. Ma anche di reazioni juventine all'esultanza. "Ma come? Sei arrivato l'altro ieri e già baci la maglia?", gli scrive un suo vecchio supporter. Del resto, Llorente è arrivato nelle ultime ore di mercato, e anche in conferenza non aveva dimenticato la Juve. Già, fino almeno alla rete siglata contro Klopp.



Nella gallery, qualche commento raccolto sui social.