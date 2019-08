Sembra davvero ad un passo il ritorno in Italia di Fernando Llorente. Come riporta Tuttosport, il Napoli ha offerto un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione all’ex Juve, più le commissioni da un milione di euro per i due agenti (Frank Trimboldi e Chus Llorente, fratello del giocatore). Nonostante il tentativo di disturbo da parte dell’Inter, il Napoli è sul punto di sistemare il proprio reparto avanzato con lo spagnolo, classe 1985. Le visite mediche presso Villa Stuart sono già state prenotate. L’attaccante ha lasciato un ottimo ricordi ai tifosi della Juve. Durante la sua esperienza in bianconero, il giocatore ha collezionato 92 presenze condite da ben 27 goal. Con la maglia di Madama, il Re Leone si è laureato campione d’Italia nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 fregiandosi anche della Supercoppa Italiana 2013 e 2015 e della Coppa Italia 2014/15.