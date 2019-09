Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sconfitta contro il Cagliari: "Rigore per noi? Mi hanno tirato la maglia, me l'hanno rotta. E' un vero peccato. Io non sono uno che si butta per terra, ma l'arbitro vedendolo doveva fischiarlo. Speriamo di essere più fortunati la prossima. Sono arrivato a Napoli con tanta voglia di aiutare, dare il massimo. Voglio migliorare ancora. Liverpool? Era una gara speciale dopo aver perso la finale, è stata una bella rivincita, ma l'importante è giocare sempre con quella intensità anche se è difficile ma dobbiamo provarci perché tutte danno tre punti. Col Brescia anche, questo dobbiamo fare, scendere in campo con quella intensità e dimostrare sempre che tutte le gare sono importanti. Cagliari? Dobbiamo vincere quelle partite se vuoi lottare per il campionato, crediamo sia stata solo sfortuna".