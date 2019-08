Fernando Llorente si avvicina al trasferimento al Napoli. E' quanto filtra da Radio Marte, che sottolinea come l'accordo tra il club e l'ex attaccante della Juventus, al momento svincolato dopo l'addio al Tottenham lo scorso 1 luglio, sia ormai a un passo dalla chiusura. Il Napoli, dunque, abbandona pressoché del tutto la pista che porta a Mauro Icardi e, d'ora in avanti, accetterà di parlarne soltanto nell'ambito di uno scambio alla pari con Arkadiusz Milik, in difficoltà in questa preparazione estiva.