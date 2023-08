Finirà probabilmente allaquel che rimane dell'inchiesta dei pm disulle presunteintorno all'acquisto di Victornel 2020. Secondo Il Fatto Quotidiano, con il reato di dichiarazione fraudolenta destinato all'archiviazione resta in piedi quello di, approvato appunto nella Capitale."De Laurentiis - si legge su Calcio e Finanza - era uno dei cinque indagati indicati in un decreto di perquisizione eseguito nel giugno dell’anno scorso tra Roma e Castel Volturno, le sedi sociali del club: acquisizioni di documenti e materiale informatico tra cellulari e pc che puntavano a fare luce sull’acquisto più costoso della storia della squadra azzurra, oltre. Di questi, il Lille ne aveva ricevuti 50 cash e il resto attraverso i cartellini del portiere greco Orestis(ritiratosi l’anno scorso) e di tre calciatori del settore giovanile: Luigi, Claudioe Ciro, mai visti giocare su un campo importante ma valutati all’epoca con quotazioni di alto livello, soprattutto in proporzione alla loro esperienza"."Una cifra - prosegue il portale specializzato - la cui posta in bilancio era ritenuta dai pm Vincenzoe Francescouna «operazione in parte oggettivamente inesistente per l’importo di 21.250.000 euro, e plusvalenze fittizie pari a complessivi euro 19.947.363». L’imponibile ritenuto sovraffatturato per oltre 21 milioni di euro avrebbe determinato un’evasione dall’Iva di 4,6 milioni. Ma le indagini avrebbero appurato che l’operazione, dal punto di vista fiscale, ha comportato solo una modifica della perdita di esercizio comunque “in rosso”, e quindi era difficile configurare una volontà di evadere tasse".