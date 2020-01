Il Napoli si prepara ad affrontare la Juve, domani sera alle 20.45 allo stadio San Paolo. Per la sfida a Sarri Gattuso potrebbe recuperare Maksimovic in difesa. In mediana invece spazio a Demme con Fabian Ruiz e Zielinski. Attacco confermato, con il tridente formato da Callejon, Insigne alle spalle di Milik.