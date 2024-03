Dopo la gara persa contro il Barcellona, l'allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN piuttosto accese.'L’ho rivisto e mi sembrava rigore netto, gli esperti dicono la stessa cosa. Non capisco perché questi a livelli il Var non si prenda il tempo sufficiente per prendere la decisione. Velocemente hanno deciso che non c’era niente, mi dispiace perché poteva cambiare le sorti della partita'.