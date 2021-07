Lucianoè intervenuto dal palco di Dimaro, dove ilsi trova in ritiro. Questo uno stralcio delle sue parole, riportate da calciomercato.com: "Dobbiamo farla finita con questa partita con il Verona perchè abbiamo dato come rabbia e delusione e andare a portarsela dietro vuol dire dargli ulteriore forza. Le partite passano per non ripassare più, deve essere chiaro. Meglio andare a quella successiva perché quella precedente non si può cambiare. È bene che lo abbiano chiaro i calciatori perché poi bisogna sfruttare il tempo, è ora il momento di divertirsi perché quanto accaduto prima è già passato. Parlarne è ulteriore tempo perso"