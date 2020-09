L'allenatore del Napoli Rino Gattuso recupera un giocatore importante per la sfida di domenica sera allo Stadium contro la Juventus dell'amico Andrea Pirlo. Kostas Manolas infatti oggi ha svolto tutta la seduta d'allenamento con i compagni e sarà a disposizione di Gattuso per il big match della terza giornata. Il difensore greco era stato sostituito all'intervallo della gara col Genoa per un mal di schiena, ma nella giornata di oggi è rientrato l'allarme in vista della trasferta a Torino.