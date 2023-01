Prima l'apprensione, ora un sospiro di sollievo. Il Napoli nel secondo tempo contro la Sampdoria è rientrato in campo senza Kim, fermatosi a causa di un indurimento muscolare e sostituito all'intervallo. La grande preoccupazione, però, riguarda il match di venerdì contro la Juventus. Nessun guaio in vista, spiega il Corriere dello Sport, perché il difensore è pronto per scendere in campo: sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di venerdì.