Il Napoli prepara il posticipo di domenica contro la Juventus con qualche problema di formazione. Occhi puntati sul brasiliano Allan, idea della Juve per gennaio ( QUI i dettagli) e che ha svolto soltanto terapie e lavoro in palestra. Ecco il report completo dal sito del club azzurro.- "Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con serie di torelli e attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche per reparti".- "Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam.. Maksimovic ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo e parte personalizzato".nAPOLI,